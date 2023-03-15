ينتظر منذ 32 عامًا .. مشجع يكشف معاناته للحصول على تذاكر ليفربول الموسمية!

أحد مشجعي نادي ليفربول زعم أنه ينتظر منذ أكثر من 30 عامًا للحصول على تذكرة موسمية..

كشف أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي أنه يتواجد على قائمة الانتظار للحصول على تذاكر موسمية للمباريات على ملعب "أنفيلد" منذ أكثر من 30 عامًا.

واعتبارًا من أغسطس المقبل، سيضطر مشجعو ليفربول إلى دفع المزيد مقابل امتياز مشاهدة جميع مباريات الفريق على ملعب "أنفيلد" في الموسم المقبل، بعد عدة سنوات من تجميد الأسعار.

أحد مشجعي ليفربول، وردًا على منشور عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حول العدد الجديد المتاح للتذاكر الموسمية، أكد أنه ينتظر منذ وقت طويل للحصول على تذكرة.

وعندما سئل عن المدة التي كان ينتظرها، كتب بول جرين مشجع ليفربول إنه كان على قائمة الانتظار منذ عام 1991، مما جعله ينتظر أكثر من 32 عامًا للحصول على تذكرة موسمية.

المشجعون الآخرون شاركوا قصصًا مماثلة حول المدة التي قضوها من أجل مشاهدة ليفربول على ملعب "أنفيلد" بشكل منتظم.

وقال مشجع آخر: "وضعني والدي على القائمة عندما ولدت في عام 2000، ولم أحصل على واحدة بعد، إنها نكتة مناسبة".

بعد 10 سنوات لم يمنح الأمل لثالث، مع إجابة أخرى: "لقد كنت موجودًا منذ عام 2001، لا توجد فرصة في حياتي للحصول على واحدة".

والرابع يأمل ألا يقوم حاملو التذاكر الحاليون بنقل تذاكرهم إلى الجيل التالي، حيث كتب: "كل حاملي تذاكر الموسم سيختفون في غضون 10 سنوات، لكي نكون منصفين، لذلك آمل ألا يتنازلوا عنها و يتم رفع قائمة الانتظار بأكملها".