"لن ينتظر رأي لويس كاسترو" .. محترف النصر يقرر الرحيل

الكشف عن أول الأجانب الراحلين من النصر..

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قرر أحد محترفي نادي النصر السعودي، "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج؛ حيث خسر جميع الألقاب في 2023-2024، مع فرصة كبيرة لإنقاذ موسمه، بـ"التتويج" ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ عندما يلتقي مع نادي الهلال، في المباراة النهائية.

وفي هذا السياق.. أعلن جوستافو فيرماني، المدير الرياضي لنادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، أن دافيد أوسبينا، حارس فريق النصر الأول لكرة القدم، قرر الرحيل عن قلعة العالمي، وعدم انتظار التقرير النهائي، الخاص بالمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بشأن إمكانية استمراره.

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وكشف فيرماني في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عن مفاوضات جادة في الوقت الحالي، بين نادي أتلتيكو ناسيونال والكولومبي أوسبينا؛ من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

ونفى المدير الرياضي، توقيع أوسبينا على أي عقود مع النادي الكولومبي - حتى الآن -، معترفًا في نفس الوقت، بأن المفاوضات مع الحارس متقدمة للغاية؛ حيث بات قريبًا من العودة إلى الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أن دافيد أوسبينا، البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2022، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي؛ حيث شارك في 27 مباراة رسمية مع الفريق الأول، مستقبلًا خلالها 18 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه 14 مرة.

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