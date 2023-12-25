يناير الموعد النهائي .. صحفي مدريدي يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة كيليان مبابي المحتملة!

تطورات مهمة في مستقبل كيليان مبابي

مع كل ميركاتو؛ لا يكون هُناك حديث في الشارع الرياضي العالمي، إلا على "إمكانية" انتقال المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

مبابي البالغ من العمر 25 سنة، يدخل "الفترة الحرة" من عقده مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في يناير 2024؛ ما يمنحه الحق في التوقيع مع أي نادٍ آخر.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياض رامون ألفاريز، المُقرب من البيت المدريدي، عن تطورات جديدة في الانتقال المحتمل للمهاجم الفرنسي، إلى الفريق المدريدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ألفاريز أكد على أن كيليان مبابي، لا يزال يريد الانتقال إلى نادي ريال مدريد؛ حيث أنه مستعد لتحقيق حلمه أخيرًا، بـ"التوقيع" على العقود، في شهر يناير القادم.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن إدارة نادي ريال مدريد، حددت شروطها بالفعل، من أجل الحصول على توقيع مبابي رسميًا، مؤكدًا على أن العملاق الإسباني، لن ينتظر اللاعب، أكثر من ذلك.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي، يلعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان منذ عام 2017؛ حيث سجل 233 هدفًا وصنع 100 آخرين، خلال 282 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.