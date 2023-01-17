ينافق نفسه؟ تعليق صادم من مورينيو على انتقال مودريك إلى تشيلسي

مورينيو يعلق على انتقال صفقة انتقال مودريك إلى تشيلسي الإنجليزي بشكل صادم.

جاء انتقال الأوكراني ميخايلو مودريك من نادي شاختار إلى تشيلسي الإنجليزي في صفقة تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز المائة مليون يورو، لتثير الكثير من ردود الفعل، آخرها كان من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي.

الصفقة أثارت الكثير من الجدل بالفعل بسبب الطريقة التي خطف فيها تشيلسي توقيع اللاعب من بين أنياب نادي آرسنال، بالإضافة إلى القيمة المذهلة لصفقة شتوية.

مورينيو، وفي تصريحات مع شبكة "DAZN" الإيطالية، أكد أن الصفقة وقيمتها صادمة للغاية.

وقال المدرب البرتغالي: "نحن بحاجة إلى إيجاد حلول لنكون قادرين على التعاقد مع اللاعبين الذين نريدهم، لا يمكننا ببساطة شراء مودريك مقابل 100 مليون يورو، ذلك صادم".

وأضاف: "لقد عملت في أندية بأموال غير محدودة عمليًا، يريد جميع المدربين أن يسمعوا أن النادي يملك المال ويمكنه شراء أي شخص، لكن تلك ليست حالتنا في روما، أود الحصول على المزيد من الجودة، لكن علينا أن نلعب بالجودة التي نملكها بالفعل".

مورينيو اختتم تصريحاته بالحديث عن خطط روما في فترة الانتقالات الشتوية قائلًا: "المدير الرياضي كان صريحًا ومباشرًا، قال أشياء لا يحب المدرب عادةً سماعها، لا نملك المال لنتمكن من إحضار اللاعبين الذين أريدهم، لا أتوقع وصول أي شخص".