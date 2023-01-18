يمكن رؤيتها من الفضاء .. مزارع أرجنتيني يكرم ميسي بصورة عملاقة!

مزارع أرجنتيني يزرع مساحة هائلة من الأرض بصورة ليونيل ميسي يمكن رؤيتها من الفضاء، لتكريمه بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022..

تمكن مزارع أرجنتيني من تشكيل صورة ضخمة لوجه ليونيل ميسي على مساحة 124 فدانًا، للاحتفال بفوز الأسطورة بلقب بطولة كأس العالم 2022.

المزارع ماكسيمليانو سبيناز قرر أن يحتفل بإنجاز الأرجنتين التاريخي، ورسم صورة لميسي من خلال زراعة حقل ذرة مصمم خصيصًا.

موقع "Sport Bible" الإنجليزي أكد أن سبيناز استخدم خوارزمية تحسب المكان الذي يجب أن تُزرع فيه البذور في حقله في لوس كوندوريس، الواقعة في مقاطعة كوردوبا الوسطى في الأرجنتين.

نتيجة لذلك، ظهرت صورة ضخمة لوجه ميسي، ويقال إنه يمكن رؤية الصورة من الفضاء الخارجي.

سبيناز قال عن إنجازه الخاص: "نحن الآن أبطال العالم، ويسعدني أن يتم التعبير عن ذلك من خلال الزراعة".

ومن جهته، شرح المهندس الزراعي الذي صمم الأكواد الخاصة للآلات التي تزرع البذور التي جعلت وجه ميسي يظهر في الملعب، العملية برمتها.

وقال كارلوس فاريشيلي: "خطرت لي فكرة عمل رمز يتم إدخاله عند إلقاء البذور لنتمكن من إظهار وجه ميسي كتقدير له".

وأضاف: "باستخدام أدوات التكويد الجغرافي، تعرف الآلة مقدار البذور التي يجب أن تضعها في أماكن معينة لكل متر مربع لخلق التباين لأجزاء مختلفة من وجه ميسي".

واختتم: "لذلك عندما تنمو هذه الذرة ويتم أخذ لقطة جوية، حيث تكون النباتات أقرب من بعضها البعض وتكون الأرض أقل وضوحًا، يتناقض اللون الأخضر الأكثر كثافة حيث يوجد عدد أقل من النباتات ومن ثم يتم إنشاء هذا النوع من فن الزراعة".