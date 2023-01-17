" يمكن أن تكون اليوم يا جدتي".. الكشف عن كلمة ميسي الأخيرة قبل التتويج بكأس العالم 2022

كلمة مؤثرة من ميسي قبل التتويج بمونديال قطر 2022

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، سر جديد عن رد فعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال ركلات الجزاء الترجيحية بنهائي كأس العالم 2022 ضد منتخب فرنسا.

وقاد ميسي الأرجنتين لتحقيق ثالث لقب لهم ببطولة كأس العالم، ورفع نجم باريس سان جيرمان كأس البطولة لأول مرة في تاريخه.

وظهر ميسي وهو يهمس بتحية قلبية لشخص واحد قبل فوز الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وأثناء تسديد مونتيل ركلة جزاء الأخيرة كان يمكن رؤية ميسي وهو يوجه تحية طيبة وينطق برسالة أخيرة.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن ميسي همس بعبارة "Puede ser hoy، abu" التي تُرجمت من الإسبانية إلى الإنجليزية وتعني "يمكن أن تكون اليوم يا جدتي".

وأجرى قائد الأرجنتين صلاته الصغيرة بينما كان ينظر إلى السماء في ذكرى رحيل جدته سيليا أوليفيرا كوتشيتيني، التي لعبت دورًا أساسيًا في حياة ميسي قبل رحيلها في عام 1998.

ونفى ميسي الذي سيبلغ من العمر 36 عامًا في يونيو القادم التكهنات المحيطة بمستقبله الدولي بعد كأس العالم وتعهد بمواصلة اللعب مع الأرجنتين.

وأصر الأرجنتيني الفائز بكأس العالم على أنه يريد تمثيل الأرجنتين بينما هم أبطال كرة القدم.