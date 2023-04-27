أحد اللاعبين كان يمرر له من أجل الثناء!

واجه كريستيانو رونالدو نهاية مريرة في أولد ترافورد بعد إنهاء عقده في نوفمبر 2022 مع مانشستر يونايتد، في أعقاب مقابلة مفاجئة مع بيرس مورجان انتقد فيها إدارة النادي ومدربه إريك تين هاج.

وفقًا لتقرير صادر عن "ذا أتليتك" فإن هناك العديد من الكواليس الجديدة التي ظهرت مؤخرًا حول فترة رونالدو مع اليونايتد.

البداية أتت بعد تعقب محللي مقاطع الفيديو في يونايتد أحد اللاعبين خلال فترة وجود البرتغالي في النادي، والذي كان غالبًا يمرر الكرة إلى رونالدو "تقديرًا له" ومن أجل مكانته وللحصول على مديحه، أيًا كانت وضعيته في الملعب.

ما تم اكتشافه، هو أن هذا اللاعب كان ينتهي به الأمر بتمرير الكرة إلى رونالدو دائمًا لأنه كان مذهولًا بوجود اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بين صفوف الفريق.

كما يذكر التقرير أن العديد من لاعبي يونايتد "غمرتهم شخصية رونالدو المدهشة" وبدا أنهم "يتصرفون بتردد" في وجوده.

لم يكن يريد ماجواير!

كما أدى وصول رونالدو إلى تقليص مكانة العديد من اللاعبين الكبار في غرفة الملابس، وخاصة هاري ماجواير.

وبحسب ما ورد في تقرير المصدر ذاته، فقد طلب المهاجم من المدير الفني المؤقت السابق رالف رانجنيك التخلي عن المدافع بسبب مستواه المثير للشكوك، وطلب أيضًا منحه شارة القائد في النصف الثاني من موسم 2021-22، لكن المدرب الألماني رفض الامتثال لرغباته.