يمدحه أم يسبه؟ .. نجم مانشستر سيتي السابق: هالاند مثل الحيوان وهذا رأيي في بنزيما!

وصف غريب من أحد نجوم مانشستر سيتي السابقين.

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أكد اللاعب إدين دجيكو نجم مانشستر سيتي السابق وفنربخشه الحالي أن إرلينج هالاند قد أضاف الكثير من الجودة لهجوم بطل الدوري الإنجليزي.

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وقال دجيكو: "هالاند سيكون أحد أفضل المهاجمين في العشر سنوات القادمة، هو لاعب متخلف، مثل الحيوان، ودائمًا لديه تعطش للتهديف،لم أر لاعبًا بتلك الجودة مؤخرًا".

وأضاف عن كريم بنزيما لاعب الاتحاد الحالي وريال مدريد السابق: "هو أحد أفضل المهاجمين في آخر عشر سنوات، ولديه جودة وتكتيك كبيران".

وأكمل هدفه الشهير في مرمى كوينز بارك رينجرز: "الفوز بالمباريات بهدف في الدقائق الأخيرة هو أمر مذهل يمكن أن يحدث، لكن أن تفوز بالدوري الإنجليزي بهدفين في آخر دقيقتين، لقد جعلنا هذا أبطالًا بعد غياب 44 عامًا، من المستحيل وصف الأمر".

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جدير بالذكر أن دجيكو كان قد انضم إلى صفوف فنربخشه قادمًا من إنتر هذا الصيف، ولعب مباراة وحيدة في الدوري وسجل هدفين حتى الآن، كما سجل هدفًا وصنع هدفين في الأدوار التأهيلية لدوري المؤتمر الأوروبي.

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