هل يمتلك المنتخب السعودي فرصة لمواصلة المشوار في مونديال الشباب؟

يجب على المنتخب السعودي الفوز فقط في المواجهة المقبلة أمام منتخب بنما

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصبحت مهمة تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للشباب شبه مستحيلة عقب تلقي هزيمة ثانية على التوالي في المباراة التي أٌقيمت أمس.

الأخضر السعودي للشباب لكرة القدم سقط للمرة الثانية وتعرض للهزيمة أمام منتخب مالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

الهزيمة أطاحت بالأخضر في مؤخرة ترتيب المجموعة بدون نقاط، وتربع المنتخب الفرنسي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ومالي في الوصافة برصيد 4 نقاط، منتخب بنما ثالثًا بنقطة وحيدة.

آمال الأخضر الشاب أصبحت ضعيفة جدًا في التأهل كأفضل أربع منتخبات أصحاب المرتبة الثالثة، إلى دور الـ16.

مونديال الشباب | فريق دورة رمضانية وأصابع الاتهام تشير للثلاثي - ردود أفعال هزيمة السعوديةhttps://t.co/hEOpwTCjde pic.twitter.com/PNWREexgiz — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 28, 2019

وبالتأكيد يجب على المنتخب السعودي الفوز فقط في المواجهة المقبلة أمام منتخب بنما في المباراة الأخيرة، مع انتظار نتائج المجموعات الأخرى.

الجولة الأخيرة ستشهد ثلاثة منتخبات من أصحاب المرتبة الثالثة مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات ثلاث نقاط، وهم "كولومبيا، أمريكا، البرتغال".

وفي نفس الدور يملك منتخبان نقطة واحدة فقط، وهم "الإكوادور، بنما"، ومنتخب واحد فقط من دون نقاط "النرويج".

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يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب البنمي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد غد الجمعة 31 مايو.