هل يلمح بالانتقال إلى ريال مدريد؟ آرنولد يعدد "أحلامه المستقبلية" في كرة القدم

النجم الدولي الإنجليزي من أهم ملفات ريال مدريد في الميركاتو

ذكر ظهير أيمن ليفربول ترينت ألكساندر آرنولد ما قال إنه "أحلامه للمستقبل" في مسيرته الاحترافية بكرة القدم، في وقت شديد الحساسية منها إثر اقتراب انتهاء عقده مع فريقه الحالي.

وقال آرنولد في تصريحات أوردها بودكاست "Men In Blazers" إن آماله للمستقبل أن يقال بعد 10 أو 15 عامًا إنه أفضل ظهير أيمن على الإطلاق، وفقًا لتعبيره.

وقال آرنولد: "أحلامي للمستقبل؟ الفوز بالألقاب بكل تأكيد، لكنني أعتقد أنني ألعب في الوقت الراهن من أجل تقديم أفضل ما لدي، ثم أريد أن يتم تذكر إرثي في المستقبل بأنني أفضل ظهير أيمن على الإطلاق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن ألكساندر آرنولد يرتبط بشكل كبير في الوقت الراهن بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الذي يريد تعويض قرب انتهاء مسيرة داني كارباخال ولا يجد أفضل من ترينت ألكساندر آرنولد بديلًا له.

ويقدم آرنولد عطاءات رائعة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي إذ إنه الظهير الأيمن الأساسي خلال السنوات الأخيرة منذ أن تم تصعيده إلى الفريق الأول لأول مرة في عام 2016.