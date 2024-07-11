"يلعب أفضل مما كان عليه في إنجلترا" .. إنصاف إسباني للسعودية بعد تألق إيمريك لابورت

اللاعب قاد إسبانيا إلى نهائي "اليورو"..

التألق الكبير للنجم الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر السعودي، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ سلط الأضواء بشكل إيجابي على دوري روشن للمحترفين.

لابورت ظهر بمستوى أكثر من رائع، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو؛ ليقود المنتخب الإسباني لـ"التأهل" إلى المباراة النهائية؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا أمام الإنجليز.

واعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن تألق لابورت في "يورو 2024"؛ أكبر رد على مقولة "من يلعب في الدوري السعودي للمحترفين غير قادر على الظهور الجيد في المنافسات القارية أو الدولية الكبرى".

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واستشهدت الصحيفة الشهيرة، بتصريحات لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، الذي أكد فيها على أن مدافع النصر يقدّم مستويات أفضل مع اللاروخا، منذ الانتقال إلى السعودية، عما كان يفعله عندما كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت إلى أن تألق إيمريك لابورت الكبير، لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية إليه، والتي تريد أن تتعاقد معه في الصيف الحالي، مع علمها الكامل بأن اللاعب لا يُمانع هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن لابورت لم يكن اللاعب الوحيد الذي تألق في كأس أمم أوروبا، من المحترفين في السعودية؛ فهناك الفرنسي نجولو كانتي "الاتحاد"، بالإضافة إلى المدافع التركي ميريح ديميرال "الأهلي"، والذي سجل هدفين في البطولة.

جدير بالذكر أن لابورت انضم إلى النصر في 2023، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي؛ إلا أن العديد من التقارير العالمية تؤكد إمكانية عودته إلى أوروبا، في صيف العام الحالي، وتحديدًا إلى فريقه الأسبق أتلتيك بيلباو الإسباني.