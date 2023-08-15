"يلعب من أجل المال فقط" .. الوحدة يتعاقد مع هداف الهلال السابق رسميًا

صفقة من العيار الثقيل في الوحدة

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أعلن نادي الوحدة السعودي، تعاقده رسميًا مع أحد أبرز نجوم الهلال السابقين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الوحدة بدأ الموسم الحالي؛ بـ"الخسارة" أمام نادي الرياض (0-1)، مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الفريق المكي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يعلن فيه عن صفقة التعاقد مع النجم النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق.

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وقال النجم النيجيري في المقطع: "إيجالو وحداوي"، موجهًا رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بأنه متشوق لرؤيتهم في الملعب.

إيجالو لعب في صفوف الزعيم الهلالي، في الفترة من يناير 2022 إلى يوليو 2023، مسجلًا 43 هدفًا وصانعًا 7 آخرين، خلال 60 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن أوديون إيجالو، أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ عندما صرح بعد الرحيل عن الهلال، بأنه يلعب من أجل المال فقط وليس للشغف بكرة القدم.

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