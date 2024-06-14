"يلا ننشد أنا وأنت" .. يزن النعيمات يخطف قلوب السعوديين بعد انتصار الأردن!

ماذا فعل نجم المنتخب الأردني؟

كشف نجم المنتخب الأردني، يزن النعيمات، عن بادرة طيبة من جانبه، خلال مواجهة السعودية، في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحقق المنتخب الأردني فوزًا على نظيره السعودي بنتيجة (2-1)، على ملعب الأول بارك، لينتزع صدارة المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الأخضر، قبل التأهل إلى الدور الثالث، والحاسم، في الطريق نحو المونديال.

ونشر النعيمات لقطة مع أحد اليافعين السعوديين، قبل مباراة المنتخبين، عبر حسابه على منصة (سناب شات)، برسالة قال فيها "كان ساكت بالنشيد السعودي وحكيتلو يلا ننشد أنا وأنت"، فيما أرفق العلم السعودي برمز القلب.

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وكان يزن النعيمات، قد ارتبط اسمه، بأنباء حول اقترابه من دوري روشن السعودي، ورصد مبلغ مليون دولار من أجل الموافقة على بيع عقده، قبل أن ينشر النادي الأهلي القطري، بيانًا عبر الموقع الرسمي، قال فيه "أكدت إدارة النادي الأهلي تمسكها بالمهاجم الأردني يزن النعيمات من أجل الاستمرار مع الفريق للمرحلة المقبلة، ونفت إدارة الأهلي صحة ما ورد في وسائل الإعلام عن طلب النادي لمبلغ مالي كشرط جزائي في حال انتقال اللاعب لنادٍ آخر مؤكدة في الوقت ذاته، حرص النادي على استمرار النعيمات في صفوفه، وشدد إدارة النادي على أنها تقوم بالتفاوض مع اللاعب في الوقت الحالي من أجل تمديد عقده مع النادي.

وشارك النعيمات مع الأهلي القطري، في 19 مباراة خلال الموسم المنقضي، في مسابقتي دوري نجوم قطر وكأس الأمير، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، كما لعب دورًا بارزًا مع منتخب الأردن، بتسجيله 4 أهداف في بطولة كأس آسيا 2023، وقيادة النشامي إلى النهائي للمرة الأولى، كما سجل 3 أهداف في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026.