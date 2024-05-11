"يلا نلعب" .. مفاجأة لجماهير كرة القدم بالرياض

تقدم مدينة القدية فعالية مدهشة تعد بمثابة هدية لجماهير كرة القدم بعنوان "يلا نلعب"، في فعالية ستنطلق غدًا الأحد بمجمع "يو ووك" في قلب مدينة الرياض!

ما هي فعالية "يلا نلعب"؟ : هي فعالية تمثل تجربة فريدة من نوعها تبث الحياة في فلسفة اللعب من خلال شراكة شركة القدية للاستثمار مع ناديي الهلال والنصر، تقدم ألعابًا وتحديات تفاعلية مثل تحدي "دقة التسديد"، و"كرة القدم المعدنية"، وأيضاً التحدي بلعبة EA FC24 على أجهزة البلايستيشن، بالإضافة إلى تقنية صور الهولوجرام المتطورة، وفرص التقاط الصور ومقابلة لاعبي النصر والهلال.

Yalla

الجمهور المستهدف: كل عشاق كرة القدم والعائلات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المكان: يو ووك، الرياض.

الوقت: من 12 إلى 14 مايو، من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 12:30 صباحًا.

يوم 12 مايو سيكون مخصصًا للنصر - فرصة محتملة لمقابلة لاعبي الفريق.

يوم 13 مايو سيكون مخصصًا للهلال - فرصة محتملة لمقابلة لاعبي الفريق.

يوم 14 مايو سيكون يوما مفتوحاً لكل عشاق الكرة

الدخول مجاني ومفتوح للجمهور. يلا نلعب!