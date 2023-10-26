يكرهه برشلونة .. الإعلان عن حكم الكلاسيكو "فأل الخير" لريال مدريد!

لجنة الحكام في الدوري الإسباني أعلنت بالفعل عن حكم الكلاسيكو..

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن اختيار خيسوس خيل مانزانو لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي تقام عصر السبت على ملعب مونتجويك، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن هذا الاختيار بالذات حقق أسوأ مخاوف برشلونة، بالنظر إلى السوابق التي أدار فيها خيل مانزانو مباريات النادي الكتالوني، والتي شهدت الكثير من اللحظات المثيرة للقلق.

وأدار خيل مانزانو 36 مباراة سابقة لبرشلونة في كافة المسابقات، تمكن خلالها النادي الكتالوني من تحقيق 22 انتصارًا، بنسبة بلغت 60% فقط، وتعرض 11 لاعبًا من "البلوجرانا" للطرد خلال تلك المباريات.

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وأظهر خيل مانزانو البطاقة الحمراء لأربعة من أفضل اللاعبين الذين مروا على الدوري الإسباني، وارتدوا قميص النادي الكتالوني، هم ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز وروبرت ليفاندوفسكي.

فيما أدار الحكم الإسباني الدولي 47 مباراة لصالح ريال مدريد، خرج النادي الملكي فائزًا في 37 منها، بنسبة انتصارات تقترب من 79%، لكنه لم يطرد سوى 4 لاعبين فقط من الفريق الأبيض.

أما فيما يتعلق بمباريات الكلاسيكو، فقد أدار خيل مانزانو المباراة الأشهر في كرة القدم الإسبانية مرتين، الأولى كانت في 25 أكتوبر 2014، وانتهت بانتصار ريال مدريد بنتيجة 3-1، فيما كانت الثانية في العاشرة من أبريل 2021، وحينها تم اختيار ماتيو لاهوز لإدارة المباراة قبل أن يتعرض لإصابة ليقع الاختيار على خيل مانزانو، وانتهت تلك المباراة بفوز الفريق الملكي أيضًا لكن بنتيجة 2-1.