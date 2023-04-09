يبدو أن المدير الفني لريال مدريد ينتظر نهائي جديد.

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد والأسبق لميلان في مقطع فيديو مثير للجدل يتوقع فيه وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ويحدد خصمه في تلك المباراة.

المقطع شهد حديث ليس الأول من نوعه للمدرب كارلو أنشيلوتي، حيث تحدث مع باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان وقال له: "أراك في إسطنبول"، في إشارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أنشيلوتي قد سبق له أن وعد مدرب فريق أوساسونا جاجوبا أراستي أن يقابله في نهائي كأس ملك إسبانيا قبل حسم صعوده أمام برشلونة برباعية في كامب نو.

ريال مدريد كان متأخرًا في النتيجة أمام برشلونة بهدف نظيف فاز به النادي الكتالوني في ملعب سانتياجو برنابيو قبل أسابيع، لكن الفوز برباعية نظيفة حسم أمر الصعود لنهائي كأس ملك إسبانيا ليواجه أوساسونا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب ميلان على الجانب الآخر أمام نابولي.