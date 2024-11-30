هكذا يكتب اسم الأسطورة؟ "ميسي" أسفل حذاء لامين يامال!

لقطة صادمة في مباراة برشلونة ولاس بالماس

لقطة أثارت الكثير من ردود فعل فور ظهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك".

اللقطة تتعلق بالنجم الإسباني لامين يامال الذي عاد من الإصابة وبات جاهزًا للمشاركة مع فريق المدرب هانز فليك فيما تبقى من استحقاقات خلال الموسم.

أجلس فليك يامال على دكة البدلاء وبدأ بالثلاثي الهجومي، داني أولمو ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، ولكن أتت الكاميرا على يامال بينما كان على الدكة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كانت الكاميرا موجهة صوب يامال في إحدى اللقطات، بينما كان يرفع حذاءه ويسنده إلى الكرسي المقابل له، لتظهر كلمة مكتوبة أسفل حذاء يامال صدمت الجميع!.

لم تكن الكلمة إلا "ميسي!" وجودها أسفل حذاء يامال أثار الكثير من ردود الفعل، حول جدوى كتابة كلمة ميسي أسفل حذاء النجم الإسباني البالغ من العمر 17 غامًا.