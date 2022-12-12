"يكتبون تاريخ كرة القدم" .. إشادة فرنسية بتحدى المغرب

المغاربة يواصلون إبهار العالم.

يرى رافاييل فاران وجول كوندي مُدافعي منتخب فرنسا أن مواجهة المغرب ستكون في غاية الصعوبة، عندما يلتقي المنتخبين يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس العالم 2022 على استاد البيت.

وقال المدافع رافاييل فاران في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: "لدينا خبرة كافية لتجنب الوقوع في فخ الثقة المفرطة، لقد وصلوا إلى تلك المرحلة لسبب ما".

وأضاف: "إنهم يدافعون بشكل جيد للغاية سيكون الأمر صعبًا، نحن قادة الفريق، يتعين علينا إعداد جميع اللاعبين لمعركة أخرى، إنها نصف نهائي كأس العالم، تحتاج إلى بذل كل شيء حتى النهاية إذا كنت تريد ذلك تستحق مكانك في النهائي".

وواصل: "إنهم يكتبون تاريخ كرة القدم المغربية فلديهم قوة جماعية من خلال العروض التي تمنحهم ثقة كبيرة".

وأردف: "إنهم يتمتعون بلياقة بدنية عالية، ويشكلون خطورة في الهجمات المرتدة والركلات الثابتة أيضًا".

بينما قال كوندي: "لست قلقًا، لكننا نعلم أنهم هزموا الفرق الكبيرة للوصول إلى هناك وسنأخذ الأمر على محمل الجد ليس من المفاجئ رؤيتهم هنا بعد الآن، إنهم يستحقون أن يكونوا هنا".

وأضاف: "إنهم مترابطون للغاية ولا يمنحون خصومهم سوى القليل من الوقت، عليك أن تلعب بسرعة وتحاول كسر توازنهم".

وأكمل: "نحن على دراية جيدة بصفاتهم إنهم فعالون للغاية في التعامل مع الكرة ويتحدون بسرعة كبيرة للعب على الجناحين".

وأتم: "ما فعلوه رائع، لم يستقبل مرماهم سوى هدفًا وحيدًا، خاصة عندما ترى اللاعبين الذين لعبوا، علينا أن نكون دقيقين للغاية من أجل التسجيل".