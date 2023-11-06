يقلل من منافسيه؟ أنشيلوتي: أفضل الانتصار أمام برشلونة على رايو فاييكانو!

أبرز تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد التعادل المخيب أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني..

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن خيبة أمله من تعادل فريقه السلبي أمام رايو فاييكانو في الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024.

ولم يتمكن ريال مدريد من فك شفرة دفاع رايو فاييكانو في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليفقد النادي الملكي نقطتين في صراع اللقب على الدوري الإسباني، ويتراجع إلى المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر.

وبدأ أنشيلوتي المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة قائلًا: "كنا نستحق الفوز، لكن ليس هناك حاجة للدراما، نحن نثق أننا نعمل بشكل جيد".

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وأضاف: "نشعر بخيبة أمل من النتيجة، لكننا لعبنا بشكل جيدة، وبروح جيدة وطاقة، وخلقنا الكثير من الفرص".

وتابع: "لقد لعبنا بشكل جيد اليوم، وأظهرنا روحًا وطاقة جيدة وخلقنا العديد من الفرص، افتقرنا فقط إلى اللمسة الأخيرة، نشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة، لكنه كان أداءً جيدًا".

وعن وضعية الإنجليزي جود بيلينجهام بعد إصابته في الكتف خلال الدقائق الأولى من المباراة، قال المدرب الإيطالي: "يعاني بيلينجهام من مشكلة في كتفه وسيخضع لاختبارات، لقد أثر عليه الأمر قليلًا، لكنه كان قادرًا على الاستمرار، نأمل ألا يكون الأمر خطيرًا ونأمل أن يكون متاحًا يوم الأربعاء".

وعن تقييمه للمباراة، قال مدرب ريال مدريد: "إذا قمنا بتقييم النتيجة فهي بمثابة دعوة للاستيقاظ، لكن لا يمكنني تقييم المباراة بناءً على النتيجة، لا أستطيع أن أكون سعيدًا عندما نفوز أو حزينًا عندما نتعادل أو نخسر، أحيانًا أشعر بالحزن عندما نفوز، إذا لم يلعب الفريق بشكل جيد وأحيانًا أكون سعيدًا عندما لا نفوز، لقد بذل الفريق قصارى جهده وهذا جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لي".

وتطرق أنشيلوتي إلى سبب عدم الدفع بالتركي أردا جولر قائلًا: "لم يكن الوقت المناسب لإدخاله في الدقائق الأخيرة لأنه كان هناك الكثير من القتال والمبارزات في المقدمة، علينا التعامل مع أردا بهدوء لقد بدأ التدريب وسيلعب قريباً".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "التعادل في الكلاسيكو والفوز اليوم لن يغير شيئًا، إذا كنا سنفوز بإحدى المباراتين، فأحب أن يكون ذلك ضد برشلونة، وليس ضد رايو".