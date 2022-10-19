يقلل الضغوطات؟ ميسي يختار المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس العالم

ميسي يختار المنتخبات المرشحة للحصول على كأس العالم

اختار نجم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي المنتخبات المرشحة لنيل بطولة كأس العالم التي سوف تنطلق في شهر نوفمبر القادم في قطر.

ولا يرى النجم الأرجنتيني أن منتخب بلاده هو المرشح الأبرز للحصول على المونديال، لكنه رشح فرق زملائه نيمار وكيليان مبابي للحصول على اللقب الأغلى.

ماذا قال ميسي؟

أوضح ميسي أنه لا يرى أن الأرجنتين هي المرشحة للحصول على اللقب، وذلك بعد أن اختار فرنسا والبرازيل، حيث يعتقد أن فرصتهم أكبر بسبب العمل المستمر مع نفس المدرب منذ مدة.

حيث قال لـ "DIRECTV Sports": "نقول دائمًا نفس الفرق الرائعة، ولكن إذا كان علي الاختيار، فإن البرازيل وفرنسا هما المرشحان للفوز بكأس العالم".

وواصل: "لقد كان لديهم نفس المجموعة من اللاعبين لفترة طويلة، ويعملون بشكل جيد".

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وأوضح: "فرنسا، بصرف النظر عن آخر يورو عندما تم إقصاؤهم وكان أداؤهم سيئًا، لكن لديهم بعض اللاعبين الرائعين. لديهم فكرة واضحة ونفس المدرب، وهو نفس الحال مع المنتخب البرازيلي".

ولم يختر ميسي منتخب بلاده في أكثر من مرة حينما سئل عن المرشح الأبرز، حيث يبدو أنه يحاول تخفيف الضغوطات على فريقه.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين سيتواجد في المجموعة الثالثة في مونديال قطر، حيث وقع فريق ميسي مع السعودية وبولندا والمكسيك.