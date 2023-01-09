يقف بجوار أسطورته .. ريال مدريد يرد في بيان رسمي على إساءة لو جريت إلى زيدان

ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا للرد على إساءة رئيس الاتحاد الفرنسي التي وجهها إلى زين الدين زيدان.

رد نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي مطول على الإساءة التي وجهها نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى زين الدين زيدان أسطورة النادي الملكي.

لو جريت خرج في تصريحات عبر راديو مونت كارلو منتقدًا زيدان، مؤكدًا أنه لا يهتم إذا ما تولى تدريب البرازيل، وأنه لن يرد عليه إذا ما تواصل معه، وهو ما تسبب في هجوم عنيف على رئيس الاتحاد الفرنسي.

ريال مدريد من جانبه قرر الرد على تلك التصريحات المسيئة عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك دفاعًا عن واحد من أهم أساطيره.

وجاء في البيان: "يأسف نادي ريال مدريد للتعليقات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، بخصوص زين الدين زيدان أحد أكبر أساطير الرياضة في العالم".

وأضاف: "تُظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري".

وتابع: "زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا مع بلاده من بين العديد من الألقاب الأخرى، يجسد قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب".

واختتم البيان: "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضًا عن قائدنا كريم بنزيما، اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، وبطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والفائز بخمس بطولات دوري الأبطال، من بين العديد من الألقاب الأخرى".