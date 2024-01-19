يقصد مصر بالبكاء؟ رد رسمي من عز الدين أوناحي ووليد الركراكي

هل قصد أوناحي مصر؟

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أثار احتفال عز الدين أوناحي لاعب وسط المنتخب المغربي الجدل، خلال مباراة أسود الأطلس أمام تنزانيا، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث أكد البعض على أنه يقصد منتخب مصر والجماهير المصرية.

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ولكن سرعان ما رد أوناحي على هذه الاتهامات عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة له من مُتابعته لمواجهة مصر أمام غانا، متمنيًا الفوز للفراعنة.

ومن جانبه؛ أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، خلال تصريحات عبر الحساب الرسمي للمنتخب على موقع "إكس" على أن تصريحات أوناحي تم تضخيمها، وأن الاحتفال لا يقصد به مصر، مُطالبًا الجميع بالتوقف عن إثارة الجدل.

وأضاف الركراكي: "المصريون يقدمون كرة جميلة ولديهم لاعبين كبار، وأقول للجميع لا تكبروا الأمر، أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس الأمم وتحدث عن طريقة لعب مصر، وهو يحترمهم والاحتفال لا علاقة له بها".

واستطرد قائلًا: "أنا أحترم الفراعنة والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز".

جاء ذلك بعدما خرج أوناحي قبل انطلاق البطولة بتصريحات قال فيها: "منتخب مصر الذي فاز 7 مرات باللقب، لا يقدم مباراة رائعة، ولكنه يستطيع إدارة المباراة، حيث يُسجلون هدفًا من ركلة ثابتة، ثم يسقط لاعب يمينًا وآخر يسارًا".

وفسر البعض احتفال أوناحي بالبكاء أمام تنزانيا، ردًا على المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا، الذي تحدث قبل المباراة عن هيمنة المغرب على الكرة الإفريقية، واختيار الحكام وتحديد موعد المباراة.

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