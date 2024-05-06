هل يقصد بنزيما ورياض محرز؟ .. وليد الفراج يحذر من أزمة تهدد المشروع السعودي

رسالة وليد الفراج عن المشروع السعودي..

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن مشكلة حقيقية تواجه المملكة العربية السعودية؛ بعد التعاقد مع عددٍ من أبرز نجوم العالم.

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المملكة قامت بثورة كبرى في القطاع الرياضي، بداية من عام 2023؛ عندما تعاقدت مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر، ليعقبه العديد من النجوم العالميين في مختلف الفرق؛ على رأسهم: المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الساحر البرازيلي نيمار جونيور، الجناح السنغالي ساديو ماني، الجزائري رياض محرز وغيرهم الكثير.

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الفراج أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، على أن فكرة تواجد عدد من النجوم العالميين، في الدوري السعودي للمحترفين، رائعة جدًا.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. العيب الوحيد لهذه الفكرة؛ هو أن بعض هؤلاء النجوم، ذهبوا إلى أندية لا تتناسب معهم تكتيكيًا، ولهذا تجدهم يجدفون ضد التيار".

وشدد وليد الفراج، على أنه لا يُمكن لأي لاعب، أن يصنع الفارق، دون منظومة مناسبه له وللمجموعة، التي كان معها سابقا ولاحقا.

جدير بالذكر أن بنزيما، يواجه صعوبات كبيرة للغاية في نادي الاتحاد، منذ الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، مع جدل كبير بشأن مسيرة ماني مع النصر، ومحرز مع الأهلي.

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