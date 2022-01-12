يقصد رينارد؟ .. الركراكي مستاءً: في المغرب نفرح بالمدرب صاحب القميص والشعر الجميل!

وليد الركراكي يتحدث عن عدم دعم المدربين الوطنيين مقارنةً بالأجانب

بطريقة غريبة، أعرب وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، عن استغرابه من الانتقادات التي يتعرض لها الجهاز الفني لأسود الأطلس والمدربون الوطنيون بشكل عام، على عكس الحال عندما يقود المنتخب مدرب أجنبي.

أسود الأطلس يحتلون حاليًا المركز الثاني في المجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022، برصيد أربع نقاط، متساويين مع كرواتيا صاحبة الصدارة، فيما تحل بلجيكا المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا كندا دون أي نقاط.

وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص به: "حينما يقود منتخبنا مدرب يرتدي قميصًا أو شعره جميل نسعد له، نقول إنهم يعرفون ما يفعلونه، أما نحن فلا!".

وأضاف: "شعرت بسعادة كبيرة لتأهل المنتخب السنغالي، وفرحت بشكل شخصي للمدرب أليو سيسيه، هو يقوم بعمل كبير رفقة أسود التيرانجا رغم الانتقادات التي يتعرض لها من قبل جماهير بلاده، نجح في الوصول لدور الـ16 وأرانا الطريق الذي نريد أن نسير به نحن أيضًا".

البعض فسر تصريحات المدرب المغربي بأنها تلميحًا عن المساندات التي كان يقدمها الجمهور للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني الأسبق لأسود الأطلس والحالي لمنتخب السعودية، في الوقت الذي يتعرض به هو للانتقادات منذ توليه المسؤولية.

يذكر أن كتيبة الركراكي تخوض حاليًا مباراة مصيرية أمام كندا، لحسم التأهل لدور الـ16.