يقصد ريال مدريد؟.. تشافي: لو كان جافي في نادٍ آخر لاعتبروا طريقة لعبه "فضيلة!"

المدرب الكتالوني يدافع عن لاعبه

تطرق المدرب تشافي هيرنانديز إلى طريقة لعب نجم برشلونة جافي، والتي اتهمت بالعنف في العديد من المناسبات.

وقال تشافي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني: "المشكلة أن جافي يلعب في صفوف برشلونة!".

واستطرد: "لو كان يلعب لفريق آخر فلن تكون مشكلة.. بل على العكس سيتم اعتبار تلك الطريقة (فضيلة)".

يومئ تشافي بالتأكيد بتصريحاته إلى حالات مثل سيرخيو راموس وبيبي في ريال مدريد سابقًا، اللذين اشتهرا بلعبهما القوي والذي يصل إلى العنف في بعض المواقف.

واستطرد: "إنه لاعب شجاع ومليء الحماسة والشغف وواحد من بين الأفضل في العالم وقليلون مثله في إسبانيا، نحن سعداء به لأقصى درجة، بعمر 18 عامًا فقط لا يزال أمامه الكثير".