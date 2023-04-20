الاحترام والبعد عن الحماقة كلمة السر في علاقة توني كروس بريال مدريد

لا يبدو الألماني توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، مشغولًا كثيرًا بتجديد عقده من عدمه مع النادي الإسباني؛ لأن الثقة المتبادلة بين الطرفين تسهل الأمور، وتمنع حدوث أي تصرف غبي أو متهور كالتوقيع لنادٍ آخر وهو ما لا يفكر فيه توني.

وينتهي عقد اللاعب الألماني بنهاية الموسم الحالي في ريال مدريد مع عدد من النجوم على رأسهم شريكه في خط الوسط لوكا مودريتش وناتشو وماركو أسينسيو وداني سيبايوس وكريم بنزيما الذي قيل أن ريال مدريد فعل بند في عقده للتمديد له موسمًا إضافيًا. مع ورود تقارير كثيرة عن رغبة أندية سعودية في التعاقد مع نجوم ريال مدريد لينضموا للهداف التاريخي لريال مدريد، كريستيانو رونالدو الذي يلعب للنصر.

وقال كروس لأمازون برايم فيديو: "كل شيء على ما يرام. لكنني أحترم ما يريده النادي وكيف ومتى يتواصلون. علاقتنا جيدة على مدار السنوات. وناقشنا الأمر بالفعل من مدة".

وعن إمكانية توقيعه لأي نادٍ بداية من يناير 2023 قال توني: "هناك ثقة متبادلة بين الجانبين، النادي يعرف من البداية أنني لن أقوم بأي فعل أحمق. نظريًا بإمكاني التوقيع لنادٍ آخر من الأول من يناير لكنني لن أبدأ أبدًا هذ الهراء. ثقة كبيرة بيننا على الأرجح ستستمر لفترة".