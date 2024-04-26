يقصد الأهلي؟ الشباب يسخر من بطولات أحد أندية جدة قبل لقاء الاتحاد!

هل يقصد نادي الشباب السخرية من الأهلي؟

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لم يترك نادي الشباب فرصة تواجده في جدة اليوم الجمعة، من أجل مواجهة الاتحاد، إلا وأن يسخر من أحد كبار المدينة الغربية، بشأن عدد البطولات.

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ويحل الشباب ضيفًا على الاتحاد بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

ونشر حساب الشباب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "هنا بيتنا الثاني، الشباب في معشوقته جدة، 12 نهائيًا و8 بطولات، بطولة آسيوية و4 بطولات دوري وأول من حقق الذهب في الجوهرة، جدة تحبنا ونحبها، كبير العاصمة كبير بكل مدينة".

ليقوم حساب الليوث باللغة الإنجليزية بإعادة التغريد معلقًا على التغريدة الأولى: "عدد البطولات في جدة أكثر من ... ، هل تعلم؟".

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ورد عدد من الجمهور على التغريدة مؤكدًا على أن حساب الشباب يقصد السخرية من النادي الأهلي، بعد التفوق عليه في عدد البطولات.

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