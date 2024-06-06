"يقدم كل شيء في السعودية!" .. مدرب هولندا يدافع عن اختيار فينالدوم بقائمة يورو 2024

ماذا قال مدرب هولندا عن مشوار فينالدوم مع الاتفاق؟

كشف المدير الفني لمنتخب هولندا، رونالد كومان، عن أسباب اختيار نجم وسط فريق الكرة بنادي الاتفاق، جورجينيو فينالدوم، لقائمة الطواحين، المُشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تنطلق خلال شهر يونيو الجاري.

وانتقل فينالدوم (33 عامًا) إلى صفوف الاتفاق، في سبتمبر الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قُدرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين يورو، وشارك اللاعب في 31 مباراة مع كتيبة المدير الفني ستيفن جيرارد، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وخلال شهر فبراير الماضي، أعلن نادي الاتفاق عن استقبال مدرب هولندا، رونالد كومان، برفقة المدير الفني للاتحاد الهولندي، نايجل دي يونج، من أجل الالتقاء باللاعب فينالدوم.

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وأوضح كومان، في حوار مع موقع Voetbal International، "أعلم أنه يمكننا مناقشة المستوى في الدوري السعودي، ولكن هذا ينطبق أيضًا على بعض المباريات في الدوري الهولندي، جيني (فينالدوم) يلعب كل شيء في الاتفاق، ويمتلك إحصائيات رائعة، ليس فقط على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة، ولكن أيضًا من الناحية البدنية، إذا نظرتَ إلى الجري بكثافة عالية، فلا حرج في ذلك."

ونوه مدرب هولندا بأهمية رحلته إلى الدمام، من أجل الاجتماع مع اللاعب لاتخاذ قرار مدروس، قائلًا "أعتقدُ أنه من المهم الذهاب إليه؛ لأن لدي أفكار ومازلت مدربًا يتخذ الكثير من القرارات بناءً على مشاعره، أردت أن أعرف أين يتدرب ويلعب، وما هي مشاعره وكيف يشعر هناك، وكيف يكون رد فعله".

وكان كومان قد اختار فينالدوم في قائمة منتخب هولندا، خلال المباريات الدولية في مارس الماضي، بعد رحلة الدمام، ومن ثم اختياره لقائمة يورو 2024، معلقًا "الصورة العامة كانت جيدة، وبالنسبة لي، فإن فينالدوم ببساطة هو لاعب ممتاز في تشكيل المنتخب الهولندي".

ويستعد منتخب هولندا للمشاركة في بطولة اليورو، التي تستضيفها ألمانيا بدءًا من 14 يونيو الجاري، حيث يشارك الطواحين في المجموعة الثانية، ليواجه بولندا في 16 يونيو، وفرنسا في 21 يونيو، ثم النمسا في 25 يونيو، ضمن مرحلة المجموعات.