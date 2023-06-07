يقترب من خلافة ليونيل ميسي .. نجم مانشستر سيتي يخطط للرحيل بعد نهائي الأبطال!

هاجر الحجار
Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty
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نجم مانشستر سيتي يقترب من باريس سان جيرمان!

قد يعلن لاعب مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، رحيله عن الفريق الإنجليزي، عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وانضم برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي.

وفقًا لـ"Talksport"، سيتقدم باريس سان جيرمان بعرض، لضم اللاعب البرتغالي إلى صفوفه.

وأكدت الصحيفة أن، سيطلب مانشستر سيتي 65 مليون يورو، لبيع اللاعب.

كما كانت هناك بعض الشائعات، عن اقتراب برشلونة من التوقيع مع اللاعب الموسم الماضي، لكن سينتظر سيلفا العرض المناسب.

فبحسب ما ورد من شائعات عن انتقال ميسي من البلوجرانا، فينتظر برشلونة سوق الانتقالات، لمعرفة قدرة النادي على تقديم عرض آخر لسيلفا.

الجدير بالذكر أن، قال جوارديولا سابقًا، أن النادي سيحترم قرار برناردو، عند طلبه الرحيل عن الفريق.

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