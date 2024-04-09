من يفوز بدوري أبطال أوروبا؟ .. توقع صادم لريال مدريد وبايرن ميونخ في مركز مفاجئ!

"كمبيوتر أوبتا" يرسم الطريق إلى ويمبلي

تسيطر مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على جميع الإعلام الريال حول العالم.

وقامت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، بتجربة تكنولوجية حددت من خلالها النسب الأقرب بشأن توقع الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2024.

واستعانت شبكة "أوبتا" بحاسوب تمت تغذيته بكافة البيانات والمعطيات عن الفريقين (مانشستر سيتي وريال مدريد)، وكانت النتيجة أن السيتي هو الأوفر حظا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وذلك بنسبة 28.3% متفوقًا على باقي فرق المسابقة.

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وقام "الحاسوب" بعمل سيناريوهات محاكاة لنتائج المباريات، حيث توقع من خلالها الفائزين في مباريات خروج المغلوب والمباراة النهائية، والذي منح مانشستر سيتي أفضلية بنسبة 60%

في العبور إلى نصف النهائي على حساب ريال مدريد.

وواصل "كمبيوتر أوبتا" تفضيل فريق بيب جوارديولا، في سيناريو آخر حيث منحه نسبة 41.2% للوصول إلى ملعب "ويمبلي" الذي يحتضن النهائي، بعد الفوز على المتأهل من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتم الكشف عن نسب بافي الفرق في الترشح للفوز بدوري الأبطال، حيث يعد ريال مدريد المرشح الثاني خلف السيتي، بنسبة 15%، ويأتي باريس سان جيرمان ثالثًا، حيث يتمتع بفرصة 14.7% لرفع "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء آرسنال في المركز الرابع بنسبة 13.6% في قائمة المرحشين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويليه برشلونة بنسبة 9%، ثم بروسيا دورتموند بنسبة 8.3%، وبايرن ميونخ في المركز السابع بنسبة 6.2%، وأخيرًا أتلتيكو مدريد في المركز الثامن بنسبة 5% فقط.