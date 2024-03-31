"يفعل ذلك من أجل التصوير" .. هجوم حاد على جوارديولا بسبب انفعاله على جريليش!

انتقادات لاذعة على تصرفات جوارديولا...

تعرض بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى انتقادات لاذعة بسبب تصرفاته، عقب مباراة فريقه أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، والتي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد.

وانتهت قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليصل آرسنال إلى النقطة 65 في المركز الثاني من البريمرليج، ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 64 في المركز الثالث، بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 67 نقطة.

وعقب اللقاء التقطت عدسات الكاميرات، المدرب الإسباني وهو يقوم بالتحدث مع جاك جريليش، ومنحه بعض التعليمات، وظهر بشكل منفعل أثناء حديثه مع اللاعب.

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تصرف جوارديولا، لم ينل إعجاب "ريتشارد كيز" معلق شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الإنجليزية، مما دفعه للتحدث عن اللقطة وقال: "لا ينبغي عليه أن يقوم بمثل تلك الأمور في الملعب، عليه فعل ذلك في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس".

وتابع: "إنه يقوم بمثل تلك التصرفات أمام الكاميرات فقط للتصوير، سيذهب الآن إلى الجميع ليخبرهم بأخطائهم في المباراة بما فيهم جابرييل لاعب آرسنال".