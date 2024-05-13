يفضل اللعب مع الأصدقاء .. تشوبو موتينج يرفض برشلونة والأهلي ويعرض نفسه على هذا الفريق

مهاجم بايرن ميونخ اختار وجهته الجديدة

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باتت محاولات أندية دوري روشن السعودي وتحديدًا الأهلي في التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ، إريك ماكسيم تشوبو موتينج، صعبة للغاية، وذلك بعد تفضيله اللعب مع أصدقائه على الرحيل إلى السعودية.

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المهاجم صاحب الـ35 عامًا مرتبط بعقد مع ناديه البافاري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد بات رحيله مؤكدًا بعدم تجديد عقده بعد 4 سنوات قضاها معه منذ انضم إليه قادمًا من باريس سان جيرمان.

موقع "أف سي إنتر نيوز" أفاد أن وكلاء تشوبو موتينج عرضوا موكلهم على نادي إنتر الإيطالي للانضمام إليه مجانًا الصيف القادم، مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه تحدث مع صديقيه، يان سومر وبنجامين بافارد، للحديث عن الحياة في ميلانو وقد اقتنع تمامًا بالانتقال إلى المدينة الإيطالية.

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رغبة تشوبو موتينج، وحسب الموقع الإيطالي، لم تجد الترحيب الكامل من إنتر، حيث يسعى النادي لحسم ملفات أخرى قبل ضم مهاجم جديد، خاصة تجديد عقد بعض لاعبيه وجلب حارس مرمى جديد ومدافع إضافي.

تشوبو موتينج، الذي سجل 38 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 122 مباراة مع بايرن ميونخ، ارتبط كذلك بالانتقال إلى رشلونة لكن يبدو أنه يُفضل الانضمام إلى صديقيه في إيطاليا.

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