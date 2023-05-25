"لا يفرق من يتوج بالدوري" .. حقيقة مشاركة النصر والاتحاد معًا في كأس العالم للأندية 2023

حقيقة القرار التاريخي المفاجئ للنصر والاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، حقيقة مشاركة النصر والاتحاد "معًا"، في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

المملكة العربية السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023، في شهر ديسمبر القادم؛ وسط أنباء عن زيادة عدد الفرق المشاركة، واستدعاء وصيف بطل آسيا "الهلال"، أو وصيف دوري روشن للمحترفين، الذي لن يخرج عن "النصر أو الاتحاد".

ووصف الحناكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنباء مشاركة وصيف دوري روشن، في مسابقة كأس العالم للأندية بـ"الشائعات"، التي تستهدف تخدير نادي الاتحاد، ومساعدة النصر على التتويج باللقب المحلي.

وكتب الإعلامي الرياضي: "ظهور شائعة ترشيح وصيف الدوري، للمشاركة في كأس العالم للأندية.. الهدف منه؛ دغدغة المتصدر وتخديره، بضمان المشاركة ولو لم يكن البطل، ورفع معنوية الوصيف، قبل الدخول بجولتي الحسم".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي النصر "الوصيف".