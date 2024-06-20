من يفرض كلمته؟ هانسي فليك يعارض رغبة لابورتا بسبب هذه الصفقة

شرط جزائي قيمته 40 مليون يورو يحسم الأمر

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة هانسي فليك، مدرب برشلونة، في التعاقد مع أحد اللاعبين من الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وأكدت شبكة "راديو كتالونيا"، أن فليك يريد التعاقد مع جيريمي فريمبونج، ظهير أيمن باير ليفركوزن، في ظل عدم اقتناعه بجدوى شراء جواو كانسيلو بصفة نهائية.

ويرتبط فريمبونج بعقد مع باير ليفركوزن يمتد حتى صيف 2028، ومع ذلك فإن صفقة اللاعب الدولي الهولندي مع بطل الدوري الألماني تحتوي على شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.

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وأضاف المصدر أن فليك يعتقد أن فريمبونج يمكن أن يكون بديلًا للامين يامال، كونه يستطيع اللعب كظهير أيمن وكذلك كجناح متقدم، حيث يفكر في تغيير طريقة لعب برشلونة بأكثر من صورة خلال الموسم الجديد.

وأشارت الشبكة، إلى أن رسوم التعاقد مع فريمبونج ستكون بالتأكيد أكثر من المبلغ الذي يطالب به مانشستر سيتي مقابل البيع الدائم لجواو كانسيلو هذا الصيف (25-30 مليون يورو)، لذا، سيكون القرار صعبًا بالنسبة لإدارة برشلونة.

وأوضحت أن فليك يريد فريمبونج، بينما يفكر جوان لابورتا ورفاقه بشكل قوي في الاحتفاظ بكانسيلو، في ظل علاقته القوية مع خورخي مينديز.

يذكر أن فريمبونج سجل 14 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 48 مباراة خاضها مع باير ليفركوزن خلال الموسم المنصرم، وساهم بشكل مباشر في فوز الفريق بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا).