يغيب عن كأس العالم؟ فاران يبكي بعد تعرضه لإصابة خطيرة!

فاران قد يغيب عن المونديال

تعرض النجم الفرنسي رافاييل فاران لإصابة خطيرة في مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خرج على إثرها من أرض الملعب متأثرًا بدموعه.

حيث أصيب مدافع الشياطين الحمر في الدقيقة 57 وظل على أرض الملعب لمدة 3 دقائق وهو يتلقى العلاج من الطاقم الطبي ليونايتد، ويبدو أن الإصابة كبيرة حيث خرج بعدها في الدقيقة 60 لصالح زميله فيكتور ليندلوف.

ومن الوارد أن تكون الإصابة خطيرة بسبب ردة الفعل التي أعطاها الفرنسي للجميع في تلك اللقطة، حيث يتخوف فاران من فقدان المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وهي التي سوف تنطلق في شهر نوفمبر القادم.

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وبالطبع سوف يخضع الفرنسي إلى الفحوصات الطبية في قادم الأيام مع فريقه الإنجليزي لمعرفة حجم الإصابة، كما سيتواصل الجهاز الفني لمنتخب فرنسا مع يونايتد لمعرفة خطورة المشكلة التي تعرض لها.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي قد وقع في المجموعة الرابعة مع منتخبات النمسا والدنمارك وتونس، وذلك ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022.