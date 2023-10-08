يغازل مدريد؟ تصرف مثير من هالاند مع بيلينجهام

هل نرى هالاند بقميص ريال مدريد؟

قام النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصرفًا مفاجئًا مع الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، جعل البعض يتوقع أنه يُغازل الفريق الإسباني!

بيلينجهام تألق ونجح في قيادة ريال مدريد للفوز على أوساسونا برباعية دون رد، حيث نجح في تسجيل هدفين، بالمباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشر بيلينجهام عبر حسابه على منصة إنستجرام صورًا له أثناء احتفاله بالهدفين في مرمى أوساسونا قائلًا "فوز جميل ورقمين مزدوجين".

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ورد هالاند على صور بيلينجهام بتعليق قال فيه: غير واقعي"، ليرد عليه النجم الإنجليزي برمز تعبيري.

Instagram/judebellingham

وتزامل بيلينجهام وهالاند في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن ينتقل النجم النرويجي إلى مانشستر سيتي، وجود إلى ريال مدريد.