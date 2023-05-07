يغازل برشلونة .. نجم تشيلسي يلمح بالانضمام للعملاق الكتالوني!

يبدو أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في العودة من جديد إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد موسم واحد فقط قضاه في ملعب "ستامفورد بريدج".
أوباميانج عاد إلى إنجلترا في صيف 2022 بعد ستة أشهر فقط قضاها في برشلونة الذي انضم إليه قادمًا من آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية 2022، ليقدم أداءً مميزًا للغاية رفقة النادي الكتالوني.
ويعاني أوباميانج من العديد من الصعوبات في تشيلسي، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في 21 مباراة لعبها مع "البلوز" في كافة المسابقات، ويبدو أنه منفتح على فكرة العودة إلى برشلونة على الرغم من أن عقده مع "البلوز" ممتد حتى صيف 2024.
وفي تعليق أدلى به أوباميانج لحساب "DjamLife" عبر تطبيق" تيك توك" للتواصل الاجتماعي، قال الجابوني عن مستقبله: "ليس لدي أدنى فكرة، سوف نرى، لكن أنا أحب برشلونة".
@djamal35z
#aubameyang me dit ou il veut jouer l’annee pro 🫣 #chelsea #barcalona #arsenal♬ son original - DjamLife
يذكر أن أوباميانج ظهر في 24 مباراة فقط مع برشلونة، لكنه تمكن من تسجيل 13 هدفًا، مع العديد من اللحظات المميزة للغاية، أبرزها التسجيل في الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة في الدوري الإسباني 2021-22.
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