يغازل النصر للتعاقد معه؟! .. تصرف غريب من تشيزني بعد توقف المفاوضات السعودية

الحارس البولندي وافق على عرض النصر لكن الأخير تراجع وأوقف المفاوضات، فماذا فعل تشيزني؟

في وقت تتحدث به الصحف العالمية عن تراجع النصر السعودي عن فكرة التعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني؛ محترف يوفنتوس الإيطالي، قام الأخير بتصرف أظهره وكأنه يغازل العالمي للعودة للتفاوض معه.

العالمي يبحث عن حارس جديد بعدما قرر الاستغناء عن الكولومبي دافيد أوسبينا عقب نهاية الموسم المنقضي.

وطُرح أكثر من اسم ضمن خطة النصر منهم تشيزني وأليسون بيكر "ليفربول"، وآخرهم إيديرسون مورايس "مانشستر سيتي"، لكن التقارير زعمت أن النادي السعودي صرف نظر عن الأول، فيما رفض الثاني الرحيل عن الريدز، والثالث يعد الأقرب للانتقال لدوري روشن.

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ووسط الحديث عن التراجع عن ضمه، نشر تشيزني "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لنجله وهو يمارس كرة القدم في حديقة منزله.

المثير في الفيديو أن نجل البولندي كان يرتدي قميص النصر، وعقب إحرازه لهدف قام بالاحتفال على الطريقة الشهيرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي.

يذكر أن تشيزني خاض 35 مباراة مع يوفنتوس في الموسم المنقضي، استقبل خلالها 30 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 15 لقاء.