يغازل الملكي؟ إيماءة جديدة من بيلينجهام تجاه ريال مدريد!

هذه الالتفاتة أثارت الحماس من جديد تجاه صفقة كبرى

يرتبط الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بصفقة انتقال إلى ريال مدريد، النادي الملكي يدرس طيلة الفترة الماضية تدعيم وسط ميدانه بجوهرة إنجلترا والذي أظهر في النسخة الماضية من كأس العالم ما الذي يمتلكه.

إيماءة أخرى من بيلينجهام تثير الجدل بشأن مستقبله وتدفع مشجعي ريال مدريد إلى التفاؤل، حيث ظهرت صور من تدريبات دورتموند لبعض الجماهير وهم يحاولون جعل لاعبي أسود فستفاليا يوقعون على قمصان يمسكونها في أيديهم.

أحد هؤلاء الجماهير كان يحمل قميص ريال مدريد، وبعد أن عزف بعض لاعبي دورتموند عن التوقيع على هذا القميص احترامًا للقميص الذي يرتدونه هم، أبدى بيلينجهام رد فعل مغايرًا.

لقد قام بالتوقيع على قميص ريال مدريد، لتشتعل وسائل التواصل الاجتماعي حول أن هذه إيماءة جديدة من الدولي الإنجليزي.

هذه اللفتة قد تكون احترامًا فقط من بيلينجهام لمشجع أراد توقيعه، ولكن ما هو مؤكد أنها كانت كفيلة لإنعاش حماس مشجعي الملكي الإسباني من أجل الصفقة التي يحلمون بها.