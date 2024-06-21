يعيد تكرار تصرفات رونالدو.. مبابي يستشيط غضبًا على مقاعد البدلاء!

مبابي ينفجر غضبًا في مباراة فرنسا وهولندا...

شهدت دكة بدلاء المنتخب الفرنسي، في الدقائق الأخيرة من مباراة الديوك الفرنسية، أمام هولندا، في قمة مباريات دور مجموعات يورو 2024، حالة غضب كبيرة من كيليان مبابي، لاعب فرنسا.

واستضاف ملعب ريد بول أرينا، مساء اليوم الجمعة، مباراة فرنسا وهولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشهد اللقاء غياب كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي بسبب إصابته بكسر في الأنف، في المباراة الماضية أمام منتخب النمسا.

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وحاول مبابي تشجيع زملائه من على مقاعد البدلاء، وظهرت عليه علامات الغضب والانفعال في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بسبب النتيجة إذ كان يأمل في أن يحسم منتخب بلاده المباراة وينفرد بصدارة المجموعة.

ويحتل المنتخب الفرنسي، المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن هولندا المتصدر، ومن المنتظر أن يختتم الديوك مباريات دور المجموعات أمام بولندا، مساء الثلاثاء القادم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.