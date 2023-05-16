"يعملون كالعائلة".. بيدري يطالب الجماهير بترديد اسم أنسو فاتي

بيدري لا ينسى صديقه أثناء الاحتفالات!

التقطت بعض الكاميرات، لقطات للاعب بيدري، وهو يطلب من مجموعة من المشجعين الغناء معه باسم زميله بالفريق أنسو فاتي.

حيث تواجد حوالي 76 ألف مشجع في شوارع كتالونيا، يحتفلون بتحقيق برشلونة لقب الدوري الإسباني، لأول مرة منذ أربع سنوات.

وأثناء تواجد الجماهير حول اللاعبين، في الحافلات المكشوفة، طلب بيدري ترديد اسم فاتي، مما أثار إعجاب المشجعون.

حيث علق أحدهم عبر تويتر:" يا لها من لفتة رائعة يا رجل، إنه قائد برشلونة القادم".

وأضاف آخر:" هذا هو السبب أن برشلونة أكثر من مجرد ناد، إنهم يعملون كالعائلة".

تعرض فاتي للعديد من الإصابات منعته من المشاركة كثيرًا هذا الموسم، ويقال أن ولفرهامبيتون الإنجليزي يسعى لضمه.

الجدير بالذكر أن، حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني، بفارق 14 نقطة، عن نظيره ريال مدريد في المركز الثاني، في حين يتبقى 4 مباريات بالموسم.