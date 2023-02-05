يعمق جراح ريال مدريد .. تغريدة ساخرة من برشلونة بعد السقوط أمام مايوركا

لم يفوت نادي برشلونة خسارة غريمه ريال مدريد أمام ريال مايوركا بهدف دون رد في الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 لبطولة الدوري الإسباني.
برشلونة قرر استغلال تلك الخسارة عبر السخرية ضمنيًا من ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
حساب النادي الكتالوني، وفور إطلاق الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز صافرة نهاية المباراة معلنًا خسارة ريال مدريد، نشر صورة لمدربه تشافي هيرنانديز وهو يضحك من تدريبات الفريق.
تلك التغريدة، وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أثارت استياء جماهير ريال مدريد، خاصة بسبب توقيتها المثالي من جانب برشلونة.
النادي الكتالوني يلعب مساء الأحد أمام إشبيلية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وهدفه تحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق في صدارة "لا ليجا" إلى ثماني نقاط.
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