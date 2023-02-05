يعلق على طرد كاسيميرو؟ دي خيا يستعين بمورينيو!

ديفيد دي خيا يحاول الهروب من العقوبة بالاستعانة بمورينيو

نشر الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، تعليقه على الحكام عقب فوزهم على كريستال بالاس في الدوري 2-1، عبر حسابه على تويتر بفيديو لمدربه الأسبق جوزيه مورينيو وهو يقول: "إذا تحدثت فسأكون في مشكلة كبيرة".

وكان البرازيلي كاسيميرو زميل دي خيا قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 66، هو الأول في مسيرته بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، بعدما جذب منافسه ويل هيوز من رقبته وظهر وكأنه يخنقه ما استدعى منحه بطاقة حمراء مباشرة.

جماهير مانشستر أشادت بقائدها دي خيا ووصفته بالأسطورة بعد تعليقه على طرد كاسيميرو.

وعبر دي خيا عبر عن اللحظات الصعبة التي عاشها فريقه عقب طرد كاسيميرو وقال لقناة ناديه: "ليس من السهل خسارة لاعب كبير مثل كاسيميرو، لكننا أظهرنا شخصية قوية وروح كبيرة".

وتجاوز مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل بعد تعادل الأخير مع وست هام ليحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال -الذي لعب لقاء أقل- وتعثر أمام إيفرتون بالخسارة في نفس الجولة.