"فرنسا تعلم أننا فريق عظيم".. إيميليانو مارتينيز يتحدى مبابي!

الأخطبوط الأرجنتيني يدرك جيدًا أهمية نهائي كأس العالم في حسم الصراع الأوروبي اللاتيني

تحدى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الألبيسيليستي منافسه في نهائي كأس العالم، الفرنسي كيليان مبابي، بشأن تصريحاته السابقة عن كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

وكان مبابي قد قال قبل أشهر إن كرة القدم الأوروبية أقوى بكثير، وإن مستوى الكرة في أمريكا الجنوبية لا يرتقي لنفس المستوى الأوروبي.

ورد مارتينيز في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا: "لقد قال ذلك لأنه لم يلعب أبدًا في أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "هم (فرنسا) يعرفون أننا فريق عظيم، ويحترموننا بالتأكيد".

ويمثل مارتينيز قوة كبيرة في تشكيل الأرجنتين التي عانت طيلة سنوات فائتة من عدم وجود حارس مرمى عملاق في تشكيلتها، لكن "ديبو" كما يحلو للأرجنتينيين مناداته أثبت قدرته الكبيرة في هذا المركز.