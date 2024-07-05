دعم كامل لنجم النصر السعودي في اليورو

خرج برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، من أجل الدفاع عن كريستيانو رونالدو بعد إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا في يورو 2024.

رونالدو تعرض للعديد من الانتقادات بعد إضاعته لركلة جزاء بالوقت الإضافي، في المباراة التي انتهت بفوز بلاده بركلات الترجيح، حيث انهمر اللاعب في البكاء وقتها وسط محاولات من زملائه لتهدئته.

برناردو قال عن هذه اللقطة في تصريحات للصحفيين:"نحن بشر وكريستيانو كان متأثرًا بعد إهداره لركلة الجزاء وهذا مقبول تمامًا، أراد مساعدة الفريق وشعر أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في تلك اللحظة".

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وأضاف:"كانت ركلة جزاء جيدة جدًا وتصدي رائع من يان أوبلاك، ثم بكى قليلًا وهذا أمر طبيعي، إنه أسلوب البشر في التعامل مع هذه المواقف أحيانًا، لذلك لا أرى أي سبب يدعو الناس إلى مناقشة هذا الأمر".

وعن الانتقادات الموجهة لرونالدو بسبب هيمنته على الركلات الثابتة في البرتغال قال سيلفا:"نحن لا نشكو من الانتقادات، إنه جزء من العمل، الجميع يعرف القليل عن كرة القدم، عندما يتعلق الأمر بشهر يونيو وكأس العالم أو اليورو، يعتقد الجميع أنهم مدربون، نحن نفهم ذلك ونتقبله".

جدير بالذكر أن البرتغال تعود للظهور مرة أخرى في اليورو، اليوم، الجمعة، عندما تلعب في ربع نهائي البطولة أمام المنتخب الفرنسي.