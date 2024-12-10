لا يعادي صلاح فقط.. كاراجر يطالب مشجع ليفربول بإلغاء متابعته والسبب بالمر!

لا يكف أسطورة ليفربول عن إثارة الجدل

تلقى جيمي كاراجر أسطورة ليفربول الواقع في الوقت الراهن تحت سهام انتقادات محبي النجم المصري محمد صلاح، المزيد منها بعد حديثه عن كول بالمر نجم تشيلسي.

وقال كاراجر عبر "إكس": "إنه (بالمر) أفضل لاعب رأيته في الدوري الإنجليزي بعيني آخر 18 شهرًا، لا يلعب في الفريق الأفضل ويقدم كل ما لديه ورأينا كيف سجل هدفين وساهم في ثالث، لا يهاب أي تدخل وسط 3 أو 4 لاعبين ويحدث الفارق، هذا هو ما يصنعه اللاعبون الكبار".

الأمر قوبل بعاصفة من الانتقادات، أساسها بالتأكيد أنه لا يقوم بالشيء ذاته حين يقدم صلاح نفس المردود، وأخرها أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي حين سجل صلاح هدفين وصنع ثالثًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اكتفى كاراجر بالظهور في رد فعل على المباراة وهو يقول: "امنحوه ما يريد" ولكنه لم يسهب في الإشادة كما فعل في حالة كول بالمر.

أحد الحسابات المنتمية لليفربول سلط الضوء على الجزء الخاص بـ"افضل لاعب في الدوري الإنجليزي" وعقب عليه قائلًا: "كن جادًا يا كاراجر، هذه محاولة صعبة للغاية!".

كاراجر بنفسه رد عليه وقال: "محاولة صعبة للغاية لطمس ما قلته بالضبط، أنت لم تكمل ما قلته، قلت في 18 شهرًا وقلت إنه لا يلعب في الفريق الأفضل، حسابك سيئ للغاية، أرجوك قم بإلغاء متابعتي!".