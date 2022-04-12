يعاتبهم بسبب تشجيعه .. نجم سندرلاند يتوسل للجماهير للتوقف عن الحديث عن عضوه التناسلي!

الهتافات التي من المفترض أن تشجع اللاعب تغضبه

طالب اللاعب آماد ديالو نجم فريق مانشستر يونايتد المعار إلى صفوف سندرلاند جماهير الأخير بالكف عن تشجيعه بطريقة غير لائقة خلال المباريات.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وتوسل خلاله اللاعب للجماهير للتوقف عن طرق التشجيع التي تحمل "قلة احترام".

وقال اللاعب في المقطع: "إلى جماهير سندرلاند، لقد حظيت بأوقات رائعة حتى الآن، وأحب طاقتكم وأن استمع لكم تنشدون باسمي هو أمر مذهل".

وأضاف: "لكن يجب أن نتمتع ببعض الاحترام، دعونا نغير الأغنية لكن لنبقي على صوتنا العالي، ولنمضي قدمًا سويًا".

المثير للسخرية أن ذلك الطلب كان قبل مباراة الفريق أمام ميلويل مساء السبت، لكن الجماهير عادت وكررت نفس النشيد الذي تتحدث فيه عن عضوه التناسلي بشكل مباشر.