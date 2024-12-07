نجم جديد يظهر بين أروقة ريال مدريد

سيظهر الشاب داني يانيز مرة أخرى في مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام جيرونا جيرونا، بعد أيام قليلة من ظهوره على مقاعد البدلاء لأول مرة مع الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا، في أنفيلد وضد ليفربول.

يانيز (17 عامًا) هو جناح ماهر يتصدر القائمة الطويلة من قائمة مواهب فريق ألفارو أربيلوا "جونيور A" والذي لفت انتباه كارلو أنشيلوتي أو بالاحرى ابنه ديفيد، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

يانيز هو هداف ريال مدريد في دوري الشباب بأربعة أهداف في خمس مباريات، إنه جناح رائع يملك خطورة في أنحاء الملعب ويتسم بالسرعة والقوة في مواقف الواحد لواحد، وهو الآن يعد بديلًا محتملًا في ريال مدريد للاعب رودريجو جويس.

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الأهم أنه يملك الروح الانتصارية لكريستيانو رونالدو الذي يعتبره قدوته، فبخلاف ارتداء الرقم 7، نشر يانيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة أخفق فيها في تسجيل ركلتي جزاء صورة لرونالدو وهو مطرق الرأس، مع عبارة: "لقد تم صنعك كي تستمر".

المشاكل الفنية لدى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي قد تدفعه إلى الزج بشباب مثل يانيز، تمامًا كما حصل في حالة راؤول أسينسيو الذي بات خيارًا أساسيًا في خط الدفاع، هكذا خرج العديد من اللاعبين العظماء لريال مدريد أمثال داني كارباخال وراؤول جونزاليس وقائمة طويلة من النجوم.