"يظهر أشياءً مذهلة" .. بيلينجهام يسمي نجمًا في ريال مدريد "سيتجاوز موهبته قريبًا"!

مؤسس جائزة الفتى الذهبي يكشف التفاصيل

يعتقد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، أن أحد زملائه في الفريق الملكي سوف يتجاوز موهبته في الواقع.

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 113 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي، حيث قدم أداءً مثاليًا في موسمه الأول مع الملكي.

وقال ماسيمو فرانشي، مؤسس جائزة الفتى الذهبي التي تقدم سنويًا لأفضل لاعب شاب في العالم، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "في ديسمبر الماضي، أخبرني جود بيلينجهام أن ريال مدريد لديه لاعب شاب رائع قد يكون أفضل منه قليلًا.. وهو التركي أردا جولر".

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وأضاف: "بيلينجهام أخبرني أنه يظهر أشياءً مذهلة في التدريبات".

وانضم جولر إلى بيلينجهام في ريال مدريد الصيف الماضي، بعد أن تدرج في صفوف فنربخشه في تركيا، على الرغم من أن المبلغ كان أكثر تواضعًا إلى حد ما والذي بلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

لكن جولر في موسمه الأول تعرض لعدد من الانتكاسات بسبب الإصابة، حيث حُرم لاعب الوسط التركي من اللعب بشكل منتظم حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، بعد 31 دقيقة فقط من اللعب في أول خمس مباريات له في الدوري، حصل أردا جولر على مكان أكثر بروزًا في الفريق، ولبى دعوة كارلو أنشيلوتي بـ5 أهداف سجلها في آخر 5 مباريات له في الدوري الإسباني.

وخطف جولر الأنظار في يورو 2024، بعدما قاد منتخب تركيا للفوز على جورجيا (3-1)، مسجلًا هدفًا رائعًا، منح بلاده انتصارًا غاليًا في الجولة الأولى من دور المجموعات.