هل يطمئن الاتحاد؟ .. مسلي آل معمر يرد على قضية النصر وكنو

ماذا يعني رد مسلي آل معمر؟

رد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على إمكانية حصول فريقه على نقطتين إضافيتين، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو.

النصر قدّم استئنافًا إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ للحصول على نقاط ديربي الرياض "كاملة"، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2) في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ بحجة مشاركة كنو مع الهلال، بشكل مخالف للوائح والقوانين، لعدم انتهاء عقوبة إيقافه "4 أشهر".

وخلال جلسة حوارية في مؤتمر الإعلام الوطني، قام آل معمر بـ"الضحك"، عند توجيه سؤال إليه، بشأن الحصول على نقاط ديربي الرياض "كاملة"، مع استخدام إشارات "الشك" بيده.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي النصر: "النقطتان على جنب.. القضية منظورة، لا نستطيع الحديث بها الآن"؛ حيث رفض التأكيد على الفوز في الاستئناف، مثل بعض القانونيين.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر"، قبل النهاية بثلاث جولات؛ ما يعني أن الفوز في قضية كنو؛ سيمهد الطريق للعالمي، من أجل إمكانية خطف اللقب من العميد.